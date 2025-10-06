|
06.10.2025 20:34:40
EZB/Lagarde: Europa braucht Verteidigungsanleihen und Safe Asset
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich für die Emission gemeinsamer europäischer Anleihen für Verteidigungszwecke ausgesprochen. Im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Lagarde, dass dies keine Sache der EZB sei, sondern von Regierungen und Parlamente diskutiert werden müsse. Gleichwohl sprach Lagarde sich für solche Anleihen aus, da diese für die Verteidigungsfähigkeit Europas und damit auch für eine stärkere internationale Rolle des Euro förderlich seien.
"Es wird schwer, eine dominante Währung zu haben... wenn wir erstens nicht die Kapazität haben, uns zu verteidigen. Die militärische Macht, die Verteidigungsfähigkeit wird wichtig sein", sagte sie. Zweitens könne der Euro ohne einen tiefen und liquiden Kapitalmarkt keine grössere internationale Rolle spielen und dazu brauche es einen sicheren Vermögenswert (Safe Asset).
Die Frage, die sich die Politiker Lagarde zufolge vorlegen müssen, lauten: "Wollen wir uns gemeinsam verteidigen? Sind wir eine Region, die sich an die gleichen Prinzipien hält? Und wenn das so ist - ist es beispielsweise legitim, Verteidigungsanleihen zu haben? Der einzige Grund, warum ich das erwähnt habe, ist, dass es relevant in Bezug auf die Stärke des Euro ist."
