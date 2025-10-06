Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.10.2025 20:34:40

EZB/Lagarde: Europa braucht Verteidigungsanleihen und Safe Asset

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich für die Emission gemeinsamer europäischer Anleihen für Verteidigungszwecke ausgesprochen. Im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Lagarde, dass dies keine Sache der EZB sei, sondern von Regierungen und Parlamente diskutiert werden müsse. Gleichwohl sprach Lagarde sich für solche Anleihen aus, da diese für die Verteidigungsfähigkeit Europas und damit auch für eine stärkere internationale Rolle des Euro förderlich seien.

"Es wird schwer, eine dominante Währung zu haben... wenn wir erstens nicht die Kapazität haben, uns zu verteidigen. Die militärische Macht, die Verteidigungsfähigkeit wird wichtig sein", sagte sie. Zweitens könne der Euro ohne einen tiefen und liquiden Kapitalmarkt keine grössere internationale Rolle spielen und dazu brauche es einen sicheren Vermögenswert (Safe Asset).

Die Frage, die sich die Politiker Lagarde zufolge vorlegen müssen, lauten: "Wollen wir uns gemeinsam verteidigen? Sind wir eine Region, die sich an die gleichen Prinzipien hält? Und wenn das so ist - ist es beispielsweise legitim, Verteidigungsanleihen zu haben? Der einzige Grund, warum ich das erwähnt habe, ist, dass es relevant in Bezug auf die Stärke des Euro ist."

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 14:34 ET (18:34 GMT)

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

