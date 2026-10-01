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01.10.2026 15:59:45
EZB/Lagarde: Beschränkter Zugang zu US-KI-Modellen problematisch
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der von den US-Behörden eingeschränkte Zugang europäischer Unternehmen zu den Spitzenmodellen Künstlicher Intelligenz (KI) aus den USA zeigt nach Aussage von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), die Notwendigkeit eigener europäischer Modelle. "Stellen Sie sich... eine Zukunft vor, in der fast jedes Institut von einigen wenigen, ausgewählten Modellen oder KI-Unternehmen abhängig ist, um Handelsstrategien anzupassen oder Schwachstellen in den eigenen Systemen aufzuspüren. In einem solchen Szenario könnte sich ein Verlust des Zugangs als massive Bedrohung für die Finanzstabilität erweisen", sagte sie zur Eröffnung der Jahrestagung des Systemrisikorats ESRB.
Was als kurzfristige Entscheidung - angetrieben von einer strategischen Notwendigkeit - beginnen möge, könne schnell zu unerwarteten Folgeeffekten für das europäische Finanzsystem führen. "Deshalb muss Europa eigene KI-Kapazitäten entwickeln und ein unverzichtbarer Teil jener Lieferkette werden, die letztlich KI hervorbringt. Nur so lässt sich sicherstellen, dass der Zugang zu Instrumenten, die für Europas finanzielle Widerstandsfähigkeit unabdingbar sind, nicht von einem Schalter abhängt, der andernorts bedient wird", sagte Lagarde.
Im Juni hatte eine US-Exportkontrollrichtlinie in Bezug auf zwei fortschrittliche Modelle dazu geführt, dass deren Anbieter den Zugang aussetzte. Für Europa bedeutete dies eine abrupte Unterbrechung. Während der Zugang zu dem für allgemeine Zwecke vorgesehenen Modell einige Wochen später wiederhergestellt wurde, blieb der Zugang zu dem Modell mit geringeren Cyber-Schutzvorkehrungen auf Organisationen beschränkt, die von der US-Regierung überprüft und zugelassen worden waren.
"Dieser Vorfall ging ohne erkennbare Störungen des Finanzsystems vorüber. Bedenken Sie jedoch, dass wir uns erst in der Anfangsphase der KI-Revolution befinden", sagte die EZB-Präsidentin.
Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)
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