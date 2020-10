EZB/Lagarde: Bei Anleihekäufen Klimarisiken beachten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss bei ihren Unternehmensanleihekäufen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Klimarisiken beachten. In der ersten Zuhörveranstaltung der EZB ("The ECB Listens") im Rahmen der Strategieprüfung wies Lagarde allerdings auf diverse Hindernisse für eine solche Praxis hin. "Wir müssen uns zunächst auf die Fakten einigen, dann brauchen wir die Instrumente, und dann können wir hoffentlich alle, die das angreifen und sagen, dass das nicht von unserem Mandat gedeckt ist, davon überzeugen, dass das Teil unserer Pflichten ist", sagte Lagarde.

Laut Lagarde bestehen derzeit noch nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die der EZB eine Berücksichtigung von Klimarisiken ermöglich würden. Auf Basis der vom Europaparlament verabschiedeten Taxonomie wisse die EZB nun, was "grün" sei, aber weniger gut, was "nicht grün" sei. Zudem trete die Taxonomie erst 2022 in Kraft. "Wir haben also noch kein perfektes Instrument, das wir benutzen könnten." Zudem wies Lagarde darauf hin, dass Unternehmensanleihen nur für rund 20 Prozent aller gekauften Anleihen stünden.

Gleichwohl hält die EZB die Berücksichtigung von Klimarisiken für erforderlich. "Erstens beeinflusst es die Preisstabilität und zweitens ist es ein Instrument guten Risikomanagements", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn es der Markt nicht schafft, Risiken zu bepreisen, sollen wir dann einfach den Märkten folgen, wenn sie falsch liegen?"

In der nun laufenden Strategieprüfung müsse diskutiert werden, wie die EZB das Marktversagen korrigieren könne, sobald "die Werkzeuge, das Ranking und die Ratings" vorhanden seien.

