|
25.09.2026 10:08:39
EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im August langsamer
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im August etwas verlangsamt. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,2 (Juli: 4,4) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 11 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 22 Milliarden Euro zugelegt hatte.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,4 (2,3) Prozent. Die Kreditvergabe an den Privaten Sektor nahm um 3,6 (3,4) Prozent zu und die an den Staat sank um 0,6 (minus 0,5) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,1 (3,1) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um ebenfalls 3,1 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,0 (5,1) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im August mit einer Jahresrate von 3,5 (3,4) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,5 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 2,9 (3,1) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.