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27.07.2026 10:21:39

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Juni stabil

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Juni stabil geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 4,0 (Mai: 4,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 26 (plus 34) Milliarden Euro zu.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,4 (2,4) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,3 (3,3) Prozent zu und die an den Staat um 0,3 (0,1) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,1 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,1 (5,1) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Juni mit einer Jahresrate von 3,3 (3,2) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,2 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 3,4 (3,7) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

In eigener Sache

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Long 12’861.92 8.88 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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