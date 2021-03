EZB/Kazaks: PEPP-Käufe auch von Wirtschaftslage abhängig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Anleihekäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP sind nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks eine vorübergehende Strategie, die nur so lange verfolgt wird, bis die Wirtschaft in einem besseren Zustand ist. "Wenn die Wirtschaft besser läuft, könnten wir weniger Unterstützung bieten", sagte der Lette der Nachrichtenagentur Bloomberg. Steigende Renditen müssten hingenommen werden, aber das sollte graduell passieren, um eine verfrühte Straffung (der Finanzierungsbedingungen) zu verhindern", sagte Kazaks.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag eine deutliche Beschleunigung der PEPP-Käufe gegenüber den zuletzt beobachteten Volumina beschlossen. Was das genau bedeutet, dürfte sich erst am nächsten Montag herausstellen, wenn die EZB Zahlen für die Woche zum 19. März veröffentlicht.

