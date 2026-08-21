EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sinken im Juli leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im Juli erneut leicht gesunken. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,9 (Juni-Umfrage: 3,0) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren gingen auf 2,7 (2,8) Prozent zurück, während die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,4 Prozent verharrten.

Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,0 (1,1) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten blieb bei 3,6 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 (1,4) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote weiterhin bei 11,2 Prozent. Die Umfrage fand zwischen 2. und 27. Juli statt.

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August 21, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)