EZB-Falken wollen Bilanzverkleinerung ab Anfang 2023 - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die geldpolitischen Falken im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wollen, dass die EZB Anfang nächsten Jahres mit einer Verkleinerung ihrer Bilanz beginnt. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, könnte dafür ein Handlungsrahmen geschaffen werden, der eine passive Bilanzverkleinerung vorsieht. Die EZB würde in diesem Fall Anleihen nicht aktiv verkaufen, sondern fällig werdende Papiere nicht mehr ersetzen.

Wie EZB-Ratsmitglied Gaston Reinesch (Luxemburg) in einem Blog schrieb, hat der EZB-Rat in der vergangenen Woche in Zypern über dieses Thema beraten. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot sagte in einem Interview mit Bloomberg TV, die EZB könne ihre Anleihebestände "auslaufen lassen", weil sich diese über das gesamte Laufzeitenspektrum erstreckten. Dagegen müsse die Bank of England aktiv verkaufen, weil sich deren Bestände auf lange Laufzeiten konzentrierten.

October 14, 2022