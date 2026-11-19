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19.11.2026 10:14:42
EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss stagniert im September
DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im September stagniert. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt wie im August 12 Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 14 (21) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 261 (259) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 248 (238) Milliarden Euro.
Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (13) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von minus 1 (minus 4) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (18) Milliarden Euro.
In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis September ein Überschuss von 285 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis September 2025 waren es 322 Milliarden Euro gewesen.
Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 352 (89) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 384 (Export: 187) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 268 (117) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalimport von 116 (Abfluss 304) Milliarden Euro.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2026 04:14 ET (09:14 GMT)
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