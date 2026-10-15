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15.10.2026 20:11:39

EZB erlaubt Unicredit Kontrollübernahme bei Commerzbank

UniCredit
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DOW JONES--Die Unicredit hat für die Übernahme der Commerzbank eine wichtige Hürde genommen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie die Genehmigung von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten und den Anteil weiter zu erhöhen. Die Unicredit hat sich zuletzt knapp die Hälfte der Anteile an der Commerzbank gesichert.

Die noch ausstehenden regulatorischen Prozesse und Konditionen, um das Angebot für die Commerzbank abzuschliessen, werden laut Unicredit bis Jahresende erwartet. Dann werde sie knapp 50 Prozent der Stimmrechte vereinnahmen und in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 14:11 ET (18:11 GMT)

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