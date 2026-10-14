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14.10.2026 10:11:40

EZB/Elderson: Resilienz gegen "unbekannte Unbekannte" aufbauen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums versuchen nach Aussage von EZB-Direktor Frank Elderson zwar, Klima- und Naturrisiken (C&N-Risiken) in ihren Eigenkapitalplanungen zu berücksichtigen, sie tun dies jedoch nicht in einer der Herausforderung angemessenen Breite und Entschlossenheit. Bei einer Konferenz von Europäischer Zentralbank (EZB) und Bank of England (BoE) verwies Elderson darauf, dass im Rahmen des Prozesses zur Absicherung der Risikotragfähigkeit (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) nur in 15 Prozent der Fälle alle von den Instituten selbst als wesentlich erkannten Risiken abgedeckt würden. Zudem laufe der Klimawandel offenbar schneller ab als von vielen Modellen impliziert, die zudem nicht alle denkbaren und noch unbekannten Wechselwirkungen, Kipppunkte und Nicht-Linearitäten erfassen könnten. Deshalb müssten die Banken "Widerstandsfähigkeit" aufbauen.

"Die Antwort auf unbekannte Unbekannte lautet daher nicht nur Szenarien oder Risikomodellierung, sondern der Aufbau von Resilienz gegenüber Überraschungen", sagte er. Der Aufbau von Resilienz umfasse die Aufrechterhaltung ausreichender Kapital-, Liquiditäts-, operativer Kapazitäts- und strategischer Flexibilitätspuffer, um Schocks abzufedern, die nicht im Voraus vorhergesagt werden könnten. Es gehe aber auch darum, über eine gut entwickelte und risikosensible Reaktionsfunktion zu verfügen. "Dies beinhaltet ein aktives Nachdenken darüber, welche weitere Rolle andere Ebenen des Risikomanagements spielen könnten, einschliesslich Underwriting, Model Overrides, Festlegung des Risikoappetits, Portfoliosteuerung und Preisgestaltung."

Der EZB-Direktor forderte zudem ein Nachdenken über die Bandbreite an Risikominderungsinstrumenten, wie etwa Versicherungsschutz, und den begrenzteren fiskalischen Spielraum der Regierungen, als Versicherer letzter Instanz aufzutreten. "Ebenso gehört dazu das Nachdenken über Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung sowie darüber, wie diese Investitionen effektiv eingesetzt werden können, um längerfristigen Risiken zu begegnen", sagte er.

Banken müssten ihre Reaktionsfunktion regelmässig durch Szenarien und Analysen der Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells testen, um sicherzustellen, dass ihre Governance- und Entscheidungsstrukturen in der Lage seien, bei Veränderungen der Risikolandschaft schnell zu reagieren.

Als weitere Risiken führte Elderson jene auf, die sich aus der demografischen Entwicklung, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und von Quantencomputern ergäben.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

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