Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums sind nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) im Durchschnitt gut mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet, so dass sich die Anforderungen für 2027 kaum von denen des laufenden Jahres unterscheiden. Wie die EZB im Ergebnis ihres laufenden Bankenaufsichtsprozesses (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process) mitteilte, müssen die Banken im Rahmen der Säule 1 im nächsten Jahr hartes Eigenkapital (CET1) für 11,3 Prozent ihrer risikogewichteten Aktiva vorhalten. Im Jahr 2026 waren es 11,2 Prozent gewesen. Laut SREP-Bericht hielten die Banken im zweiten Quartal 2026 im Durchschnitt Eigenkapital von insgesamt 20,1 Prozent der risikogewichteten Aktiva vor. Die ungewichtete Eigenkapitalquote lag unter der Annahme einer vollen Umsetzung des Basel-3-Regelwerks bei 5,8 Prozent.

"Es könnte noch dauern, bis die Auswirkungen der jüngsten geopolitischen Schocks in den Bilanzen der Banken vollständig sichtbar werden. Banken müssen daher weiterhin einen umsichtigen Ansatz bei der Risikoübernahme verfolgen", heisst es in dem Bericht, der sich auf 108 direkt von der EZB beaufsichtigte Grossbanken bezieht.

Die Liquiditätspuffer blieben deutlich über der Mindestanforderung von 100 Prozent. Die aggregierte Liquiditätsdeckungsquote (LCR) lag bei 155 Prozent. Der Bankensektor hatte weiterhin guten Zugang zu Refinanzierungen über Einlagen und den Grosskundenmarkt. Die durchschnittliche strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) betrug 125 Prozent.

EZB attestiert Instituten hohe Profitabilität

Die Profitabilität war weiterhin stark. Die aggregierte annualisierte Eigenkapitalrendite stieg von 9,5 Prozent 2025 auf fast 11 Prozent im zweiten Quartal 2026. Der Provisionsüberschuss stützte das Ertragswachstum. Der Zinsüberschuss profitierte von höheren Kreditvolumina und sich verbessernden Zinsmargen. Dank der starken Erträge sank die aggregierte Aufwand-Ertrag-Relation auf 53 (55) Prozent.

Die aggregierte Quote der notleidenden Kredite verharrte laut dem Bericht bei 1,9 Prozent. Die aggregierte Quote der Kredite der Stufe 2 war rückläufig. Dennoch bestanden laut Bericht in einigen Portfolios, etwa bei Verbraucherkrediten sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen, weiterhin Schwachstellen. Obwohl der Markt für Gewerbeimmobilien Anzeichen einer Stabilisierung zeigte, bleiben nach Aussage der EZB Unsicherheit und Abwärtsrisiken bestehen.

Um dem Risiko einer übermässigen Verschuldung entgegenzuwirken, legte die EZB für 14 Banken verbindliche Säule-2-Anforderungen für die ungewichtete Eigenkapitalquote fest. Zudem sprach sie für fünf Banken unverbindliche Säule-2-Empfehlungen für die diese Quote aus, um deren Widerstandsfähigkeit in Stressphasen zu stärken.

Die durchschnittliche SREP-Gesamtnote blieb bei 2,5. Insgesamt 86 Prozent der Banken erhielten dieselbe Gesamtnote wie 2025. Auf- oder Abwertungen waren dabei hauptsächlich auf nicht-finanzielle Risiken zurückzuführen. Die EZB erliess für 78 Banken neue qualitative Massnahmen. Das waren rund 50 Prozent weniger als im Vorjahr.

Das operationelle Risiko sowie das sich aus der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ergebende Risiko zählten nach Aussage der EZB weiterhin zu den Kategorien mit den schwächsten Bewertungen. So wiesen 92 Prozent der Institute Mängel in den Bereichen Cybersicherheit, Management von Drittparteirisiken und IKT-Risikokontrollen auf. Zudem mussten die Banken ihre Fähigkeiten zur Aggregation von Risikodaten und zur Risikoberichterstattung stärken. Schwachstellen bei der Datenqualität, in der IT-Architektur und eine zu starke Abhängigkeit von manuellen Prozessen behinderten weiterhin ein effektives Risikomanagement .

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November 19, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)