Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’053 0.4%  SPI 18’457 0.4%  Dow 49’139 0.4%  DAX 24’290 1.3%  Euro 0.9162 0.0%  EStoxx50 5’835 1.2%  Gold 4’571 1.1%  Bitcoin 63’630 1.7%  Dollar 0.7833 -0.1%  Öl 110.4 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie etwas höher: Gewinne der Tochter Audi schrumpfen immer weiter
Schaeffler-Aktie mit kräftigem Plus: Industriekonzern startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst
UniCredit steigert Gewinn stärker als erwartet und legt Commerzbank-Angebot vor - Aktie deutlich höher
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Geberit-Aktie proifitiert nicht von Zahlen: Sanitärtechnikkonzern steigert Marge auf hohem Niveau weiter
Suche...
05.05.2026 16:19:41

EZB: APP/PEPP-Anleihebestand sinkt im April um 77 Mrd Euro

DOW JONES--Der Bestand an Anleihen, die die Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm gekauft hat, hat sich im April planmässig verringert. Wie aus aktuellen EZB-Daten hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen um 51 Milliarden auf 2.176 Milliarden Euro, darunter der an öffentlichen Anleihen um 42 Milliarden auf 1.746 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 26 Milliarden auf 1.419 Milliarden Euro zurück. Der Anleihebestand verringert sich, weil die EZB die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht mehr reinvestiert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterleseen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

12:01 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
10:10 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:35 SMI-Anleger bleiben zurückhaltend
09:13 Marktüberblick: Rheinmetall im Fokus
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursverluste zum Start in den Mai
04.05.26 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 19.85 S0VBMU
Short 13’853.33 13.98 SF9BXU
Short 14’359.26 9.00 SYMBIU
SMI-Kurs: 13’053.23 05.05.2026 16:06:48
Long 12’516.71 19.55 SJCBCU
Long 12’247.53 13.91 S7SB9U
Long 11’724.81 8.97 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich in Grün: Privatkonten in den USA starten in 2027
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
UBS-Aktie dreht ins Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Ausblick: Novo Nordisk legt Quartalsergebnis vor
Tiefrote Zahlen und Werksschliessungen: BioNTech zieht die Notbremse - Aktie unter Druck
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Montagnachmittag fester

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.