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05.05.2026 16:19:41
EZB: APP/PEPP-Anleihebestand sinkt im April um 77 Mrd Euro
DOW JONES--Der Bestand an Anleihen, die die Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm gekauft hat, hat sich im April planmässig verringert. Wie aus aktuellen EZB-Daten hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen um 51 Milliarden auf 2.176 Milliarden Euro, darunter der an öffentlichen Anleihen um 42 Milliarden auf 1.746 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 26 Milliarden auf 1.419 Milliarden Euro zurück. Der Anleihebestand verringert sich, weil die EZB die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht mehr reinvestiert.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)
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