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03.11.2026 15:48:43
EZB-Anleihebestände sinken im Oktober um 26 Milliarden Euro
DOW JONES--Der Abbau der Bestände an Anleihen, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen von APP- und PEPP-Programm erworben haben, hat sich im Oktober fortgesetzt. Wie die EZB mitteilte, verringerten sich die unter dem APP gehaltenen Anleihen um 26 Milliarden auf 2.031 Milliarden Euro, darunter die Bestände von Staatsanleihen um 18 Milliarden auf 1.637 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände sanken um 11 Milliarden auf 1.341 Milliarden Euro.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Themen im Video:
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