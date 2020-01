EZB: An künftigen TLTRO3 wollen mehr Banken teilnehmen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums wollen sich nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) künftig stärker als zuletzt an der dritten Serie langfristiger und zielgerichteter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) beteiligen. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe hervorgeht, gaben 47 Prozent der von der EZB befragten Institute an, sich an künftigen Geschäften beteiligen zu wollen. An dem im Dezember ausgeschriebenen Tender hatten 35 Prozent von ihnen teilgenommen, im September noch weniger. Das Volumen der bisher aufgenommenen Kredite blieb deutlich unter den Erwartungen.

Die EZB ist der Ansicht, dass ein abschliessendes Urteil über die TLTRO3 erst nach dem letzten von sieben Geschäften möglich sei. Sinn dieser Geschäfte ist es, die Fähigkeit der Banken zur Kreditvergabe an die Realwirtschaft zu verbessern. Kredite sind der wichtigste direkte Kanal zur Übertragung geldpolitischer Signale in die Realwirtschaft, weshalb die EZB mit den TLTRO3 gezielte Anreize für derartige Kredite setzt.

Tatsächlich gaben die Banken im Quartalsbericht an, den grössten Teil der aufgenommenen Mittel für Kredite an die Realwirtschaft verwendet zu haben. In zweiter Linie dienten die Kredite demnach der eigenen Refinanzierung. Wichtigstes Motiv der Teilnahme war demnach die Steigerung der eigenen Profitabilität und die Erfüllung regulatorischer oder aufsichtlicher Anforderungen. Künftige TLTRO3-Kredite wollen die Banken überwiegend für Kredite und für das Ablösen von TLTRO2-Krediten einsetzen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 04:43 ET (09:43 GMT)