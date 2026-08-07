Ezaki Glico hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ezaki Glico hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 22.87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ezaki Glico noch ein Gewinn pro Aktie von 20.27 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ezaki Glico mit einem Umsatz von insgesamt 95.09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch