Ezaki Glico: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ezaki Glico hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 45.64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55.36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 100.64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch