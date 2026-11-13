EyePoint Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EyePoint Pharmaceuticals hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EyePoint Pharmaceuticals ein EPS von -0.850 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.65 Prozent auf 0.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch