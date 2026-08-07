EyePoint Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EyePoint Pharmaceuticals liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EyePoint Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.850 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 90.43 Prozent auf 0.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch