Eyeonid Group Registered legte Quartalsergebnis vor

Eyeonid Group Registered hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Eyeonid Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.120 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 13.7 Millionen SEK gegenüber 10.8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch