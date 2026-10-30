Eyebright Medical Technology (Beijing) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eyebright Medical Technology (Beijing) A lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.43 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.400 CNY je Aktie erzielt worden.

Eyebright Medical Technology (Beijing) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 519.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 357.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch