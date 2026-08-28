Eyebright Medical Technology (Beijing) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eyebright Medical Technology (Beijing) A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.630 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eyebright Medical Technology (Beijing) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 534.5 Millionen CNY im Vergleich zu 429.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch