EY ernennt neuen Leiter des Konsumenten- und Gesundheitssektors Westeuropa

Zürich (awp) - Urs Indermühle ist beim Beratungsunternehmen EY zum Leiter Europe West Consumer and Health Industry aufgestiegen. Der EY-Partner hat seine Aufgaben bereits am 13. November angetreten und folgt auf David Naïm, der das Unternehmen im September verlassen hat.

Indermühle bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor mit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er ist seit 2003 bei EY tätig. Dort habe er den Grossteil seiner Karriere im Bereich Strategy & Transactions verbracht. So arbeitete er etwa in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Südafrika, in Slowenien und in Serbien. Später leitete er das Transaktionsteam für die gesamte Adria-Region.

Zuletzt führte er das Consulting-Geschäft (non-FSO) von EY Schweiz. Dabei habe er entscheidend für die Stärkung der Marktposition von EY in der Schweiz und darüber hinaus beigetragen, heisst es weiter. Indermühle werde auch weiterhin als Leiter des Sektors Life Sciences tätig sein.

cg/rw