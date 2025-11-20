Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’628 0.8%  SPI 17’368 0.9%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’420 1.1%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5’614 1.3%  Gold 4’068 -0.3%  Bitcoin 74’173 0.8%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
RENK-Aktie steigt: Bis 2030 deutliches Wachstum geplant - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls im Plus
Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy weitet BTC-Reserven aus
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Suche...
eToro entdecken
20.11.2025 09:45:37

EY ernennt neuen Leiter des Konsumenten- und Gesundheitssektors Westeuropa

Zürich (awp) - Urs Indermühle ist beim Beratungsunternehmen EY zum Leiter Europe West Consumer and Health Industry aufgestiegen. Der EY-Partner hat seine Aufgaben bereits am 13. November angetreten und folgt auf David Naïm, der das Unternehmen im September verlassen hat.

Indermühle bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor mit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er ist seit 2003 bei EY tätig. Dort habe er den Grossteil seiner Karriere im Bereich Strategy & Transactions verbracht. So arbeitete er etwa in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Südafrika, in Slowenien und in Serbien. Später leitete er das Transaktionsteam für die gesamte Adria-Region.

Zuletzt führte er das Consulting-Geschäft (non-FSO) von EY Schweiz. Dabei habe er entscheidend für die Stärkung der Marktposition von EY in der Schweiz und darüber hinaus beigetragen, heisst es weiter. Indermühle werde auch weiterhin als Leiter des Sektors Life Sciences tätig sein.

cg/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Novo Nordisk und Eli Lilly: Wachstumsperspektiven für den Pharmamarkt
07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Vor einer Erholung?
19.11.25 Roche rettet den SMI
19.11.25 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
19.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’091.21 19.81 SFGBRU
Short 13’375.34 13.57 NTUBSU
Short 13’854.18 8.92 STAB1U
SMI-Kurs: 12’627.85 20.11.2025 09:44:09
Long 12’062.35 19.20 SZEBLU
Long 11’788.62 13.57 SQOB2U
Long 11’296.39 8.92 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend auf grünem Terrain
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Blicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig

Top-Rankings

Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im dritten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:55 AKTIE IM FOKUS: Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht
09:42 MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab
09:39 Röwekamp: Grundgesetzänderung bei innerer Sicherheit nötig
09:37 Darum gibt der Euro zum US-Dollar weiter nach
09:36 Beschäftigung in der Autobranche fällt auf Tief seit 2011
09:27 Aktien Frankfurt Eröffnung: Nvidia verbessert die Anlegerlaune
09:17 Kanzleramtschef kritisiert angeblichen Ukraine-Plan der USA
09:10 Aktien Asien: Deutlich Gewinne mit Ausnahme Chinas - Nvidia sorgt für gute Laune
09:22 RENK-Aktie gefragt: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT im Plus
09:10 US-Regierung verschiebt Oktober-Arbeitsmarktbericht auf Dezember