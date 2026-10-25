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25.10.2026 15:12:36

EY ehrt drei Unternehmer-Persönlichkeiten des Jahres 2026

Zürich (awp) - Das Beratungsunternehmen EY hat am Freitag eine Unternehmerin und zwei Unternehmer mit dem Preis "Entrepreneur of the Year 2026" ausgezeichnet. Sie repräsentierten ganz unterschiedliche Bereiche wie Biotechnologie und Gesundheitswesen, Technologie und Künstliche Intelligenz sowie Materialtechnologie und industrielle Fertigung, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.

In der Kategorie "Scale-up Leaders" gewann Daniela Marino vom Zürcher Biotech-Unternehmen Cutiss. Das Unternehmen arbeitet an biotechnologischen Lösungen zur Herstellung menschlichen Hautgewebes. Die Produkte richten sich an Patienten, welche nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen.

Thomas Taroni vom Schwyzer KI-Start-up Phoeniqs wurde in der Kategorie "Visionary Entrepreneurs" ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein KI- und Cloud-Dienstleister. Es bietet souveräne, leistungsstarke Computing-Lösungen für Unternehmen an, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität benötigen.

Die dritte Auszeichnung in der Kategorie "Entrepreneurs in Family Business" geht in die Westschweiz an Pascal Bourquard Jr. Er leitet das im Jura beheimatete Familienunternehmen BIWI. Dieses entwickelt seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon. Es beliefert damit Firmen aus ganz unterschiedlichen Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Insgesamt wurden 70 Unternehmerpersönlichkeiten aus 57 Unternehmen nominiert. Aus den neun Finalisten wählte eine Jury von elf Mitgliedern die Gewinner. Die Preisverleihung fand am Freitagabend im Kongresshaus Zürich statt. Rund 400 geladene Gäste wohnten laut Mitteilung dem Anlass bei. Laut den Angaben wurde der Preis das 29. Mal vergeben.

cg/

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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