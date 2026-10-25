EY ehrt drei Unternehmer-Persönlichkeiten des Jahres 2026

Zürich (awp) - Das Beratungsunternehmen EY hat am Freitag eine Unternehmerin und zwei Unternehmer mit dem Preis "Entrepreneur of the Year 2026" ausgezeichnet. Sie repräsentierten ganz unterschiedliche Bereiche wie Biotechnologie und Gesundheitswesen, Technologie und Künstliche Intelligenz sowie Materialtechnologie und industrielle Fertigung, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.

In der Kategorie "Scale-up Leaders" gewann Daniela Marino vom Zürcher Biotech-Unternehmen Cutiss. Das Unternehmen arbeitet an biotechnologischen Lösungen zur Herstellung menschlichen Hautgewebes. Die Produkte richten sich an Patienten, welche nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen.

Thomas Taroni vom Schwyzer KI-Start-up Phoeniqs wurde in der Kategorie "Visionary Entrepreneurs" ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein KI- und Cloud-Dienstleister. Es bietet souveräne, leistungsstarke Computing-Lösungen für Unternehmen an, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität benötigen.

Die dritte Auszeichnung in der Kategorie "Entrepreneurs in Family Business" geht in die Westschweiz an Pascal Bourquard Jr. Er leitet das im Jura beheimatete Familienunternehmen BIWI. Dieses entwickelt seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon. Es beliefert damit Firmen aus ganz unterschiedlichen Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Insgesamt wurden 70 Unternehmerpersönlichkeiten aus 57 Unternehmen nominiert. Aus den neun Finalisten wählte eine Jury von elf Mitgliedern die Gewinner. Die Preisverleihung fand am Freitagabend im Kongresshaus Zürich statt. Rund 400 geladene Gäste wohnten laut Mitteilung dem Anlass bei. Laut den Angaben wurde der Preis das 29. Mal vergeben.

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