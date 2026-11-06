Exzeo Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Exzeo Group stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Exzeo Group 55.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch