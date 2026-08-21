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21.08.2026 06:37:00
Exyn Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Exyn Technologies hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Exyn Technologies ebenfalls 0.370 USD je Aktie eingebüsst.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1.4 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1.4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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