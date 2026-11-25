Exyn Technologies lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Exyn Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.43 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.430 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Exyn Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch