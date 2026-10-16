ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 18:38:24
ExxonMobil Expects Q3 Earnings To Boost By $4.5 Bln From Refining Margins
(RTTNews) - Friday, ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) announced a preliminary statement that higher refining margins boosted its third-quarter earnings by an estimated $4.5 billion.
However, lower oil prices reduced earnings by $1.3 billion, while timing effects resulted in an estimated $2.5 billion impact.
The company explained that timing effects occur when open derivatives are valued using prices at the end of a reporting period, while the related physical shipments remain in inventory. These shipments are reflected in earnings only after the transactions are completed. ExxonMobil expects these effects to reverse in the coming quarters.
The filing also highlighted the impact of the Middle East situation, including losses on settled hedges that were not offset by physical shipments due to supply disruptions in the region.
XOM was trading at $177.55, up 1.60 percent on the NYSE.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|
09.08.26
|Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ölaktien im Vergleich: ExxonMobil, Chevron oder Occidental - wer hat mehr Potenzial? (finanzen.ch)
|
31.07.26
|ExxonMobil-Aktie tiefer: Dank hoher Ölpreise mehr verdient - verfehlt aber Erwartungen (AWP)
|
23.07.26
|Shell-Aktie und ExxonMobil-Aktie legen nach Öl-Eskalation zu - Ölpreis geht in Richtung 100-Dollar-Marke (finanzen.ch)
|
03.07.26
|S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
02.07.26
|ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.07.26
|ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
26.06.26
|S&P 500-Papier ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)