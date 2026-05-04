ExxonMobil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ExxonMobil hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.76 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.62 Prozent auf 83.16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81.04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch