ExxonMobil-Aktie: Norwegens Staatsfonds wird sich gegen Exxon-Direktor Hooley aussprechen

NBIM ist damit der jüngste Investor, der sich gegen den US-Ölkonzern wendet, der seiner Meinung nach die Rechte der Aktionäre untergräbt. Der grösste Staatsfonds der Welt, der den 1,6 Billionen Dollar schweren Ölfonds des Landes verwaltet, hat sich einer wachsenden Liste von Aktionären angeschlossen, die ihre Besorgnis über eine von ExxonMobil eingereichte Klage gegen zwei Gruppen von Nachhaltigkeitsinvestoren zum Ausdruck bringen.

Das US-Unternehmen hatte Arjuna Capital und Follow This im Januar verklagt, um deren Aktionärsantrag zu blockieren, der ExxonMobil zu einer weiteren Senkung der Treibhausgasemissionen verpflichten würde. Der Richter eines Bezirksgerichts in Texas hatte am Mittwoch entschieden, dass der Fall gegen Arjuna Capital weitergeführt werden kann, während die Klage gegen die niederländische Aktivistengruppe Follow This wegen mangelnder Zuständigkeit fallen gelassen wurde.

Der Ölfonds hält einen Anteil von 1,4 Prozent an ExxonMobil und gehört damit zu den zehn grössten Aktionären. Er erklärte, dass er gegen die Wiederwahl von Hooley stimmen werde. "Während wir den bedeutenden Wert schätzen, der während der Amtszeit von Hooley geschaffen wurde, legt Norges Bank Investment Management weiterhin grössten Wert auf den Schutz der Aktionärsrechte und ist besorgt über mögliche Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten gegen Aktionäre, die sich aus der Einreichung eines Aktionärsantrags ergeben", teilte der Ölfonds mit.

Eine Gruppe, zu der mehrere Finanzminister von US-Bundesstaaten und der Rechnungsprüfer der Stadt New York gehören, forderte diese Woche in einem Schreiben die grössten Vermögensverwalter der Welt auf, gegen den Exxon-Vorstandsvorsitzenden und CEO Darren Woods und Hooley zu stimmen. In dem Schreiben, das am Dienstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde, vertritt die Gruppe die Auffassung, dass die Versuche des Konzerns, die Aktionärsrechte zu untergraben, ein Versagen der Aufsicht durch den Vorstand widerspiegeln und dass er Unternehmensvermögen für Rechtsstreitigkeiten verschwendet hat. Anfang dieser Woche hatte Calpers, der grösste öffentliche US-Rentenverwalter, angekündigt, dass er gegen jedes Vorstandsmitglied von ExxonMobil stimmen werde.

"Wir sind enttäuscht über die Entscheidung von Norges, da sie und andere Investoren eindeutig von Hooleys Führung profitiert haben, die dazu beigetragen hat, dass in den vergangenen zwei Jahren mehr als 90 Milliarden Dollar an Gewinnen, 60 Milliarden Dollar an Aktionärsausschüttungen und eine Gesamtrendite von fast 23 Prozent für die Aktionäre erzielt wurden", sagte ein Exxon-Sprecher.

Von Dominic Chopping

FRANKFURT (Dow Jones)