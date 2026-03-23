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23.03.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend im Plus

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend im Plus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 160,71 USD.

ExxonMobil
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Um 20:26 Uhr stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 160,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'601 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 161,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,67 USD. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'994'806 Stück gehandelt.

Am 20.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,44 USD an. 1,07 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 64,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,16 USD aus. ExxonMobil gewährte am 30.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81.51 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80.04 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte ExxonMobil am 24.04.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,81 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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