ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend mit Aufschlag

Das Papier von ExxonMobil legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 110,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'469 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 111,27 USD. Bei 109,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 790'451 Stück.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 12,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

