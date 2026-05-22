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22.05.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil wird am Abend ausgebremst

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 154,70 USD abwärts.

ExxonMobil
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Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 154,70 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'492 Punkten notiert. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 153,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 688'469 ExxonMobil-Aktien.

Am 31.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,41 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,19 USD. Dieser Wert wurde am 31.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.05.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 86.96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2026 10,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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