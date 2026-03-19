Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 -2.4%  SPI 17’379 -2.4%  Dow 46’063 -0.4%  DAX 22’840 -2.8%  Euro 0.9131 0.5%  EStoxx50 5’614 -2.1%  Gold 4’645 -3.9%  Bitcoin 55’589 -1.6%  Dollar 0.7880 -0.6%  Öl 105.8 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Uber steigt für autonome Flotte bei VW-Partner Rivian ein - So reagieren die Aktien
Implenia-Aktie: Chef versprüht für die kommenden Jahre Optimismus - Umsatzentwicklung im Blick
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Fabian Bürki wird neuer Leiter Privat- und Firmenkunden
mobilezone-Aktie: Übernahme von E-Commerce-Anbieter Apfelkiste.ch
Borouge-Aktie kommt später: OMV verschiebt Börsengang von Chemie-Joint Venture
Suche...
eToro entdecken

ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.03.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Donnerstagabend auf grünem Terrain

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 158,04 USD zu.

ExxonMobil
125.86 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 158,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'607 Punkten tendiert. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 159,56 USD zu. Bei 158,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'953'072 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,44 USD) erklomm das Papier am 18.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,16 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 4,00 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 30.01.2026. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81.51 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80.04 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 24.04.2026 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Angespannte Lage am Ölmarkt: Aktien von Exxon, Shell, BP & Co. im Plus

Eskalation im Nahen Osten führt zu Kurssprung bei Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon

Aktien von Shell und Exxon etwas höher: Doch kein Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten