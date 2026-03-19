ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 158,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'607 Punkten tendiert. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 159,56 USD zu. Bei 158,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'953'072 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,44 USD) erklomm das Papier am 18.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,16 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 4,00 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 30.01.2026. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81.51 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80.04 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 24.04.2026 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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