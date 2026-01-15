Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.01.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Donnerstagabend nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 130,10 USD.

Mit einem Kurs von 130,10 USD zeigte sich die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 6'963 Punkten notiert. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 128,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'218'640 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 24,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. ExxonMobil liess sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 1,92 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 87.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Bildquelle: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

