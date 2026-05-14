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ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

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14.05.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend in Grün

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 152,72 USD.

ExxonMobil
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 152,72 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'500 Punkten tendiert. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,10 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 617'476 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 176,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,51 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,19 USD am 31.05.2025. Mit Abgaben von 33,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,15 USD belaufen. ExxonMobil liess sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,31 Prozent auf 86.96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2026 10,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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