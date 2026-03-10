ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil gibt am Abend nach

Um 20:26 Uhr fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 148,79 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'791 Punkten realisiert. Bei 147,73 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'877'657 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2025 mit 4,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,16 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 30.01.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80.04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 81.51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,94 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

