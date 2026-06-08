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08.06.2026 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil zeigt sich am Montagabend fester

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil zeigt sich am Montagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ExxonMobil. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 151,92 USD zu.

ExxonMobil
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Um 20:26 Uhr wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 151,92 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'432 Punkten liegt. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,75 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 781'853 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,41 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,12 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,03 USD am 07.06.2025. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 32,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus. Am 01.05.2026 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte ExxonMobil am 24.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2026 10,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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