ExxonMobil-Aktie fester: ExxonMobil und Eni wollen sich aus Russland zurückziehen

Der US-Ölkonzern Exxon kündigte am Dienstag an, dass er sich schrittweise aus dem Betrieb eines grossen Ölfelds in Russland zurückziehen will. ExxonMobil betreibt im Namen eines Konsortiums, dem der russische Ölkonzern Rosneft , ein indisches sowie ein japanisches Unternehmen angehören, seit 1995 das Sachalin-1-Ölfeld, das ganz im Osten des Landes liegt.

Der US-Konzern besitzt 30 Prozent der Anteile an dem Projekt. Wie ExxonMobil am Dienstag weiter mitteilte, will der Konzern zudem nicht mehr in neue Projekte in Russland zu investieren.

Der italienische Ölkonzern Eni hat am Dienstag seinerseits erklärt, dass er sich aus der Blue-Stream-Gaspipeline zwischen Russland und der Türkei zurückziehen wird. Eni hält 50 Prozent der Anteile, die andere Hälfte gehört dem russischen Gaskonzern Gazprom.

ExxonMobil und Eni schliessen sich damit der britisch-niederländischen Ölfirma Shell und der britischen BP an, die bereits ihren Rückzug vom russischen Markt angekündigt hatten. Shell will auch seine Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beenden. Shell ist eines von fünf Energieunternehmen, das an der umstritten Pipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt ist.

Der französische Energieriese TotalEnergies hatte ebenfalls am Dienstag erklärt, er werde nicht mehr in neue Projekte in Russland investieren. Die Franzosen erklärten jedoch gleichzeitig, dass sie nicht vorhaben, sich aus laufenden Projekten zurückziehen.

Weil sich immer mehr westliche Firmen wegen der Sanktionen aus Russland zurückziehen, bereitet der Kreml einen Präsidialerlass vor, der die Kapitalflucht verhindern soll.

Die Exxon-Aktie klettert an der NYSE zeitweise um 1,76 Prozent auf 80,56 US-Dollar.

/hbr/DP/zb

IRVING (awp international)