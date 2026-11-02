Exxon Mobil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Exxon Mobil hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.21 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.42 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 154.70 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114.80 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch