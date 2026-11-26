Exxe Group präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.4 Millionen USD – ein Plus von 7.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exxe Group 17.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch