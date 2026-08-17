EXTREME stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EXTREME präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 33.68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EXTREME 36.40 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch