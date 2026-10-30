Extreme Networks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Extreme Networks präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.12 USD. Im letzten Jahr hatte Extreme Networks einen Gewinn von 0.040 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Extreme Networks 341.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 310.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch