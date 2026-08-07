Extreme Networks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Extreme Networks hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 338.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 307.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0.310 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Extreme Networks in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.28 Milliarden USD im Vergleich zu 1.14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch