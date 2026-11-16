EXTREME mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EXTREME hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 41.92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EXTREME noch ein Gewinn pro Aktie von 49.25 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.83 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch