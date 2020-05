Extell Development Company annonce des mesures incitatives sur les prix au One Manhattan Square

Le complexe résidentiel situé au cœur du Lower East Side s'adapte au marché

NEW YORK, 1er mai 2020 /PRNewswire/ -- Extell Development Company, un promoteur immobilier à service complet de propriétés résidentielles, commerciales et hôtelières, a annoncé aujourd'hui que, en réponse aux conditions mondiales liées au COVID-19, Extell va offrir des mesures incitatives sur les prix pour les nouveaux contrats signés au One Manhattan Square. Pour une période limitée, les lots restant au sein du complexe de luxe seront proposés à un prix réduit, avec certains lots bénéficiant d'une remise allant jusqu'à 20 pour cent. Cette nouvelle mesure incitative vise à stimuler la vitesse des ventes au sein du bâtiment, qui offre également un abattement fiscal sur 20 ans et de faibles charges communes.

« La vitesse des ventes au One Manhattan Square a toujours été forte, mais, compte tenu de l'incertitude actuelle, nous avons senti qu'il y avait une occasion de réengager le marché avec des réductions de prix sur les nouveaux contrats », a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. « Même si nous nous sommes adaptés pour vendre nos résidences par le biais d'une expérience de vente virtuelle, nous reconnaissons qu'il est également important d'inciter nos acheteurs avec ce programme. Combinée à un faible taux d'intérêt et un abattement fiscal sur 20 ans, nous pensons que cela fera une offre très convaincante. »

Pionnier d'une nouvelle ère de luxe dans le Lower East Side, le complexe One Manhattan Square est une réalisation architecturale d'Adamson Associates Architects, complétée par des intérieurs personnalisés proposés par Meyer Davis Studio. Toutes les résidences, allant d'une à trois chambres, sont positionnées pour maximiser les vues panoramiques de la ville. Le bâtiment offre également 9200 mètres carrés d'aménagements intérieurs et extérieurs de tous types imaginables, ainsi qu'une vue de New York à 360 degrés à couper le souffle.

« De nombreux résidents ont emménagé depuis l'ouverture du bâtiment l'année dernière et sont extrêmement satisfaits du produit final, des équipements et du style de vie », a ajouté Barnett. « Cette mesure incitative sur les prix crée une occasion unique pour les acheteurs d'investir dans un appartement avant la reprise du marché mondial. »

Dans un effort pour adapter le paysage immobilier en évolution, l'équipe marketing d'Extell, la firme de vente et de marketing travaillant en exclusivité pour le One Manhattan Square, est entièrement équipée et disponible pour organiser des rendez-vous virtuels de vente. L'équipe de vente peut offrir aux acheteurs potentiels un aperçu virtuel à l'intérieur du bâtiment avec des visites des logements, des vues, des finitions, des plans d'étage et des aménagements. Cette nouvelle remise de prix est disponible pour une durée limitée et seulement applicable aux nouveaux contrats conclus après le 1er mai 2020.

Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, veuillez prendre contact avec un agent commercial par courriel à l'adresse info@onemanhattansquare.com ou composez le 212.252.1560.