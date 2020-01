Exposition itinérante de la 3ème CIIE en France

MARSEILLE, France, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'exposition itinérante de la troisième Foire internationale des importations de Chine (CIIE), qui s'est tenue le 14 janvier à Marseille, a attiré près de 120 participants représentant des agences gouvernementales, des institutions économiques et commerciales ainsi que des entreprises du pays. Kering, géant français des produits de luxe et la Maison Bouey, de Bordeaux, spécialisée dans le négoce de vins, ont signé des contrats pour assister à la troisième CIIE lors de la réunion, devenant ainsi les premiers exposants français de la Foire.

Le ministère chinois du commerce coopère étroitement avec son homologue français pour promouvoir la compréhension commune des dirigeants des deux pays et stimuler la coopération économique et commerciale bilatérale en vue d'atteindre un nouveau sommet, a déclaré Wang Bingnan, Vice-ministre chinois du commerce. Il s'agit d'une initiative importante pour le gouvernement chinois pour faire en sorte que la CIIE soutienne fermement la libéralisation du commerce et la mondialisation économique et ouvre activement le marché chinois au monde. La CIIE est devenue pour les entreprises mondiales un « canal rapide » pour entrer sur le marché chinois. M. Bingnan a exprimé l'espoir que davantage d'entreprises françaises assistent à la troisième CIIE afin de faire découvrir au marché chinois leurs produits, technologies et services de qualité, afin de partager les opportunités de développement économique offertes par la Chine et dans le but de donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre les deux pays.

L'adjoint au maire de Marseille, Didier Parakian, s'attend à renforcer la coopération avec la Chine dans les domaines de la logistique portuaire, de l'économie numérique et dans d'autres domaines, et a encouragé les entreprises locales à participer à la Foire.

D'après les statistiques du ministère du commerce de la République populaire de Chine, au total, 77 entreprises françaises ont assisté à la 2e CIIE avec une surface d'exposition brute de 15 000 m², et ont réalisé un chiffre d'affaires prévu de 2,4 milliards de dollars, soit 56 % de plus que lors de la session précédente.

