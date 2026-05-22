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22.05.2026 08:14:40
Exporte stützen deutsches Wachstum im 1Q - Privatkonsum stagniert
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Deutschlands Wirtschaftswachstum ist im ersten Quartal 2026 von einem kräftigen Anstieg der Exporte gestützt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt wurde. Im vierten Quartal 2025 war das BIP auf Quartalssicht nach revidierten Angaben um 0,2 Prozent gestiegen.
Die Exporte erhöhten sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 3,3 Prozent, während die Importe um nur 0,1 Prozent zunahmen. Daraus resultierte ein positiver Beitrag zur Quartalsveränderungsrate des BIP von 1,3 Prozentpunkten.
Der Privatkonsum stagnierte im ersten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals und der Staatskonsum erhöhte sich um 1,1 Prozent. Die Bauinvestitionen sanken um 2,5 Prozent und die Ausrüstungsinvestitionen um 1,2 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
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May 22, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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