Export Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Export Investment hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.16 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.77 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 237.4 Millionen ILS, gegenüber 263.8 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch