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17.09.2026 06:37:00
Export Development Bank of Egypt präsentierte Quartalsergebnisse
Export Development Bank of Egypt äusserte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 EGP. Im Vorjahresviertel waren 0.950 EGP je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.87 Milliarden EGP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.16 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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